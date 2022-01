Coronavirus, oggi 223 morti e 108.304 nuovi casi. Tasso di positività al 22% e +800 ricoveri, come un anno fa. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 223 morti, 27.582 guariti e 108.304 nuovi casi su 492.172 tamponi. Oggi è risultato positivo il 22% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (18.667), Emilia Romagna (17.119) e Lazio (11.905).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

7.083.762 casi totali

138.697 morti

5.270.994 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 1.674.071 così suddivisi:

14.591 (+764) ricoverati in ospedale ( 0,87% )

( ) 1.499 (+32 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,09% )

( ) 1.657.981 (+79.696) in isolamento domiciliare ( 99,04% )

Purtroppo la situazione sta peggiorando rimaterializzando l’incubo dello scorso inverno. Era infatti da oltre 10 mesi che non avevamo un aumento di ricoveri giornalieri così elevato e un tasso di positività così alto, con la differenza che oggi abbiamo il 90% del Paese vaccinato. Evidentemente, però, non è bastato a risolvere il problema come molti “esperti” e quasi tutti i politici avevano creduto e raccontato.

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: