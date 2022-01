Covid, le regioni: “ricoveri gonfiati, basta conteggiare i positivi in ospedale per altre patologie”

MeteoWeb

Il numero di positivi raggiunto oggi in Italia ha superato tutti i precedenti record da inizio pandemia. In merito, però, ci sono diversi punti da chiarire e ‘matasse’ burocratiche da sbrogliare. Le Regioni, infatti, chiedono di modificare il calcolo dei ricoveri per Covid. I rappresentanti regionali si sono riuniti nella Conferenza dei presidenti in vista delle prossime misure che il governo sarà chiamato a varare. Le Regioni chiedono dunque di rivedere il calcolo, escludendo dalle statistiche dei ricoverati per Covid quei malati che, ricoverati per altri motivi, sono stati per prassi sottoposti al tampone e trovati positivi, magari asintomatici. Il calcolo dei ricoveri, come è noto, incide sulle statistiche legate alla pressione negli ospedali, la quale definisce la fasce di ‘colori’ legate alle restrizioni chieste dal governo centrale.