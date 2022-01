Covid, si estende la protesta dei camionisti in Canada: enorme convoglio di tir verso Ottawa, “bloccheremo tutto se non tolgono obblighi vaccinali e restrizioni” – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un convoglio di camion si dirige verso Ottawa, capitale del Canada, in una protesta che, iniziata contro l’obbligo di vaccino per i camionisti, è passata a chiedere l’abolizione di tutte le misure di salute pubblica e persino il rovesciamento del governo federale, raccogliendo moltissimi sostenitori.

Prima della protesta a Ottawa, il Primo Ministro, Justin Trudeau, aveva liquidato il gruppo definendolo una “piccola frangia” che aveva “punti di vista inaccettabili” e non rifletteva la maggioranza dei canadesi. Ma ora la protesta è cresciuta enormemente e non riguarda più solo i camionisti o solo gli obblighi vaccinali.

All’inizio di gennaio, il Canada ha imposto che tutti i camionisti in arrivo dagli Stati Uniti fossero completamente vaccinati contro il Covid. Coloro che non sono vaccinati – che si ritiene costituiscano meno del 15% degli autisti del Paese – sono tenuti alla quarantena per 14 giorni.

Il convoglio, che ha lasciato Vancouver all’inizio di questa settimana, ha come obiettivo incontrarsi con altri provenienti da tutto il Canada sabato 29 gennaio a Ottawa per una grande manifestazione. La protesta ha oltre 275.000 sostenitori su Facebook, quasi 40.000 sostenitori sull’app Telegram e ha raccolto 5,5 milioni di dollari canadesi da 70.000 donazioni su GoFundMe. GoFundMe ha annunciato di aver congelato i fondi fino a quando non avrebbe potuto determinare con gli organizzatori come sarebbe stato impiegato il denaro.

“Non è molto chiaro per me quanti di quei sostenitori che donano online siano in realtà canadesi. Molte delle donazioni sono state fatte in modo anonimo e c’è chiaramente qualche attività da Paesi stranieri”, ha affermato Jessica Davis, ex analista dell’intelligence per il governo canadese e capo di Insight Threat Intelligence. “È davvero difficile avere un’idea di quanti canadesi supportino effettivamente questo, rispetto a quante persone a livello globale stiano cercando di opporsi agli obblighi vaccinali e agli obiettivi politici associati”, ha aggiunto Davis.

La protesta è organizzata da Canada Unity, un gruppo che si oppone alle misure relative al Covid, e ha ricevuto l’approvazione, tra gli altri, di Donald Trump Jr ed Elon Musk. Il figlio dell’ex Presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video sui social media a sostegno dei camionisti per la “lotta contro la discriminazione medica“, mentre il miliardario ha twittato: “W i camionisti canadesi”.

Alcuni conservatori canadesi si sono espressi contro il mandato, sostenendo che rappresenta un onere per i camionisti quando le catene di approvvigionamento sono già messe a dura prova.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, alcune immagini della protesta.