Covid, record assoluto di contagi in Austria: 43.053 nuovi casi nel Paese del lockdown ai non vaccinati

In Austria, con 43.053 nuovi casi di Covid, per il secondo giorno consecutivo e’ record di contagi da inizio pandemia. Gia’ nella giornata di ieri era stata superata la prima volta la soglia dei 30.000 casi (34.561). L’incidenza settimanale tra i nove Laender austriaci e’ pari a 2235,4 casi ogni 100.000 abitanti. Attualmente nei normali reparti degli ospedali austriaci sono ricoverati 1.315 pazienti Covid e 180 si trovano in terapia intensiva (21 in meno rispetto a ieri). Le persone decedute in Austria a seguito del Covid sono complessivamente 14.042.

Ieri, il cancelliere Karl Nehammer ha annunciato la fine del lockdown per i non vaccinati, imposto da alcune settimane nel tentativo di contenere la diffusione del contagio.