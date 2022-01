Forti nevicate in Grecia, Atene e isole sotto la neve: domani tutto chiuso, “non uscite di casa” – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

In Grecia, per la giornata di domani, è prevista la chiusura di scuole e uffici e di tutte le attività: a rendere necessaria questa misura è stata la fortissima nevicata che ha colpito la capitale Atene e le isole nel mare Egeo. Come riporta la stampa greca, l’esercito è stato impiegato per liberare centinaia di automobilisti che erano rimasti intrappolati nella neve, in alcuni casi per ore, sull’autostrada Attica Odos vicino ad Atene. Sulla stampa e i sociale network si vedono immagini del Partenone ricoperto di neve, così come le isole dell’Egeo pià note, a partire da Mykonos. La perturbazione che sta colpendo il sud-est dell’Europa e la Turchia ha fatto scendere le temperature sotto zero in Grecia, e il governo ha chiesto ai cittadini di evitare di uscire se possibile.