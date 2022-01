Francia, oggi record assoluto di 464.769 contagi in un giorno: venerdì il sorpasso sul Regno Unito al 4° posto mondiale

MeteoWeb

La Francia ha battuto oggi il nuovo record assoluto di contagi SARS-CoV-2 per un Paese europeo, con 464.769 contagi accertati nelle ultime 24 ore. E’ il nuovo record rispetto ai 368mila positivi di martedì scorso. Il tasso di positività al test – riporta Le Figaro – è ancora in aumento, attestandosi al 23,9%. Il tasso di incidenza è di 3.063 persone contagiate ogni 100.000 abitanti. Oggi comunque il governo si è detto “ottimista” sul rallentamento della pandemia, citando soprattutto la “stabilizzazione delle rianimazioni” e il fatto che la variante Delta, più pericolosa, sia “arretrata” rispetto a Omicron, che è ormai un semplice raffreddore e pur circolando così tanto, non provoca molti ricoveri. Il tasso di letalità, infatti, è crollato sotto lo 0,2%, sui livelli di tutte le banali influenze stagionali.

Intanto con questi dati la Francia si appresta a superare il Regno Unito al 4° posto nella triste classifica dei Paesi per numero di contagi nel mondo, dominata dagli Stati Uniti d’America seguiti da India e Brasile. La Francia supererà il Regno Unito giovedì o più probabilmente venerdì, e non è escluso che se il trend di contagi attuale non si invertirà, entro Febbraio possa superare persino il Brasile al terzo posto. Sarebbe un sorpasso clamoroso, considerando che in Brasile vivono quasi 4 volte il numero di persone della Francia. L’Italia è “saldamente” ottava, ma sempre più vicina a Turchia e Russia che con ogni probabilità supererà nelle prossime due settimane risalendo al 6° posto proprio dietro Francia e Regno Unito.

Qui la classifica aggiornata in tempo reale con i contagi giornalieri.