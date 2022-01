MeteoWeb

Fa freddo e nevica in Calabria, non solo in Sila ma anche in Aspromonte: spettacolari le immagini che arrivano da Gambarie (foto di Renzo Pellicano), dove la temperatura è sottozero in pieno giorno e la spettacolare fontana rappresentativa dell’Aspromonte è congelata. Il momento più freddo è atteso per la prossima notte, quando la colonnina di mercurio a Gambarie piomberà addirittura a -6°C. La neve è però debole, e non sono previste precipitazioni significative.