Harbin International Ice & Snow: in Cina il più grande festival del ghiaccio del mondo

Il più grande festival di sculture di ghiaccio del mondo si trova in Cina: è l’Harbin International Ice & Snow Sculpture Festival, un evento straordinario che prevede la creazione di una vera e propria città a dimensioni reali, ma completamente fatta di ghiaccio e neve.

Le dimensioni sono colossali ben 820.000 metri quadrati per il parco a tema e 750.000 per il festival dove ad accrescere l’effetto spettacolare la notte una magia di luci si riflette sulle superfici ghiacciate.

Com’è nato e cos’è l’Harbin International Ice & Snow Sculpture Festival

La città cinese di Harbin organizzò il suo primo show di neve e ghiaccio nel lontano 1963, quando fu realizzato in occasione di una festa in giardino durante il gelido inverno di quei luoghi. Da quel momento la celebrazione delle bellezze invernali divenne un appuntamento fisso per la città, tuttavia, venne interrotta durante il periodo della Rivoluzione culturale cinese.

La tradizione venne ripresa nel 1983 e da quel momento l’interesse nei confronti della manifestazione crebbe sempre di più sino a divenire una vera e propria istituzione con la creazione dell’Harbin Ice Festival, che da allora ha attirato un sempre maggior numero di viaggiatori e curiosi, intenti ad ammirare le sue sculture di ghiaccio.

Il festival ha guadagnato sempre una maggiore importanza a partire dal 1985, quando i funzionari della città, rendendosi conto della popolarità che stava guadagnando la manifestazione tra gli abitanti della regione e i viaggiatori, decisero di riservargli attenzioni sempre maggiori. Inoltre, dal 2001, il festival si è fuso con l’International Ski Festival che per lungo tempo si è tenuto a Heilongjiang, in Cina, e che oggi si è trasformato nella grande festa invernale conosciuta in tutto il mondo.

Le sculture di differenti forme e dimensioni vengono ricavate dai blocchi di ghiaccio che si formano nel fiume Songhua che bagna la città. Proprio la vicinanza di questa grande riserva di ghiaccio e gli immensi spazi della città hanno consentito all’Harbin International Ice & Snow di divenire il più grande festival del ghiaccio del mondo. La città possiede la maggiore latitudine della Cina e gli inverni sono rinomati per essere particolarmente lunghi e freddi con temperature che arrivano a perdurare anche a -30° centigradi.

Gli abitanti della città hanno trasformato questo fattore altamente difficile da gestire in una grande risorsa con la creazione del parco a tema Ice and Snow World, che è il più grande parco tematico di questo genere del mondo ed è stato in grado di dare impulso allo sviluppo turistico e fungere da traino economico per l’intera regione.

Edizione 2022 dell’Harbin International Ice & Snow

Quella del 2022 è la 38esima edizione che, come ogni anno, ha preso il via il 5 gennaio e durerà presumibilmente sino a fine febbraio, sino a quando le condizioni meteo lo garantiranno. Per mantenere le sculture di ghiaccio intatte; infatti, è necessario che le temperature rimangano saldamente sotto lo zero.

Il programma dell’edizione 2022 dell’Harbin International Ice & Snow prevede un fitto programma ma sempre e imprescindibilmente con il ghiaccio come protagonista assoluto; quest’anno, ad esempio, si è anche giunti alla 23esima edizione dell’Harbin Ice & Snow World: un vero e proprio regno da fiaba tutto realizzato con sculture di ghiaccio che immergono i visitatori in un’atmosfera da sogno in ben 820.000 metri quadrati.

Ogni anno scultori, artigiani, artisti e maestri progettano per mesi le imponenti opere prima di recarsi ad Harbin per dar vita alle proprie sculture e l’area del festival quest’anno ha raggiunto una dimensione colossale di 750.000 metri quadrati.

Le opere di ghiaccio e neve realizzate ad Harbin superano le 100 ogni inverno e per costruirle vengono usati una media di 230.000 metri cubi di ghiaccio e neve.

Ad arricchire il programma quest’anno vi sono anche il Carnevale di ghiaccio e neve sul fiume Harbin Songhua, il Festival delle Lanterne di ghiaccio che si terrà al Parco Zhaolin e il Festival dello sci di Yabuli che avrà sede nell’omonima città.

Lo spettacolo diventa ancor più suggestivo quando castelli, palazzi, animali fantastici, pagode, sfingi e treni a vapore e tutto il resto si illumina delle luci notturne che vengono posizionate all’interno degli edifici e riflettono in un iridescente gioco di colori tutti le sfaccettature del ghiaccio.

Nel tempo il Festival di Harbin è divenuto una celebrazione sempre più significativa e oggi include celebrazioni culturali in cui vengono eseguiti brani e danze popolari tradizionali, ma anche gare sportive, mostre d’arte e numerose altre attività. È divenuto nel tempo anche una vetrina per le numerose fiere che vi gravitano intorno e tutto questo rende l’esperienza davvero unica nel suo genere per ogni visitatore.