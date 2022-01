Numerosi incendi in Piemonte: situazione anomala per fine gennaio favorita dai forti venti di foehn – FOTO

MeteoWeb

Forti venti di foehn stanno sferzando il Piemonte. In particolare, sono state registrate raffiche di quasi 180km/h sulle montagne torinesi, di oltre 100km/h nei fondovalle e di oltre 70km/h nella città di Torino. Il forte vento sta alimentando numerosi incendi in diverse zone della regione, come la Val Susa e le Valli di Lanzo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Venti tempestosi in Val Susa: registrate raffiche di 104km/h a Susa, 84km/h ad Avigliana, 83km/h a Borgone Susa, 77km/h a Buttigliera alta. Un grande incendio ha colpito i boschi sopra Rubiana, nella zona del Col del Lys, in Val Susa, con il fumo visibile da tutta Torino. Le operazioni dei Vigili del Fuoco e dei volontari antincendio sono ostacolate dal forte vento. Nel pomeriggio di ieri un altro incendio boschivo era scoppiato in Val Susa, a Bussoleno, nella zona dell’Orrido di Foresto e per lo spegnimento erano dovuti intervenire 2 elicotteri.

Il vento, che dovrebbe soffiare fino a tutta la giornata di mercoledì 2 febbraio, sta alimentando anche tre incendi scoppiati nel Verbano Cusio Ossola. Il più vasto è a Gurro, in Valle Cannobina; sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari dell’Aib. Un altro incendio, meno esteso, è scoppiato in Valle Anzasca a Colombetti, nel territorio di Calasca Castiglione, mentre è stato spento un rogo divampato a Trontano.

Segnalato anche un incendio sul Mombarone, vicino a Ivrea.

In Piemonte dal 16 Gennaio è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi.