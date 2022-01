L’ipotesi shock del governo: depositato un atto al Senato che prevede la proroga dello stato di emergenza a dicembre 2022

MeteoWeb

La recente proroga dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid in Italia fino al 31 marzo 2022 aveva fatto storcere il naso a molti esperti del mondo della medicina, che sostengono in coro che uno stato di emergenza che dura due anni non è più emergenza, ma stato di continuità. Proprio mentre i maggiori Paesi europei spingono verso un approccio di convivenza con il virus, l’Italia inasprisce ancora le restrizioni e come se non bastasse, emerge l’ipotesi di un’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

Lo indica un documento datato 16 gennaio 2022 e depositato tra gli atti del Senato. Si tratta del Disegno di legge 2448-quinquies presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.“All’articolo6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022»”, si legge all’articolo 1.1 del documento.

Il disegno, “comunicato alla presidenza l’11 novembre 2021” è stato annunciato “nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021” ed è stato classificato nel capitolo “Proroga di termini, malattie infettive e diffusive, informazione, apparecchi telefonici”, con indicazione di “classificazione provvisoria”.

Già con la data del 31 marzo 2022 è stata superata la durata massima dello stato di emergenza a livello nazionale, come stabilito nel decreto legislativo numero 1 del 2008, che indica che non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Inoltre, l’ulteriore proroga fino a fine 2022 sarebbe una decisione totalmente sproporzionata e infondata per la situazione epidemiologica che stiamo vivendo in questo momento. Mentre sull’onda della diffusione della variante Omicron, più contagiosa ma meno pericolosa, molti Paesi europei stanno spingendo per una svolta nell’approccio alla pandemia, in Italia spunta addirittura l’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza.

Sembra proprio che l’unico modo in cui l’Italia riesca ad affrontare la pandemia sia attraverso uno stato di emergenza perenne, che non si sa bene neanche su quali criteri venga deciso.