L’eruzione di Tonga è probabilmente la più grande degli ultimi 30 anni nel mondo: “non vedevamo uno tsunami vulcanico di questa portata da oltre 100 anni”

Quando il vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ha eruttato in maniera violenta sabato 15 gennaio, ha prodotto scene apocalittiche in quella zona del Pacifico, con enormi nubi di cenere che oscuravano il sole, boati a causa delle onde d’urto in forte espansione e migliaia di fulmini. Le nubi di cenere sono cresciute a dismisura sull’isola dopo l’eruzione, formando un ombrello con un diametro di 260km. “L’ampia ed esplosiva diffusione laterale dell’eruzione suggerisce che è stata probabilmente la più grande dall’eruzione del Pinatubo nel 1991″, ha affermato Shane Cronin, vulcanologo dell’Università di Auckland.

Secondo Cronin, i primi dati suggeriscono che l’eruzione potrebbe misurare fino a 5 sull’indice di esplosività vulcanica (VEI). L’indice stima la forza e il potenziale impatto di un’eruzione su una scala di otto punti, con ogni intervallo successivo che rappresenta un aumento di energia di dieci volte. L’eruzione del Monte Pinatubo, che aveva un VEI di 6, ha pompato 15 milioni di tonnellate di anidride solforosa nell’atmosfera e ha raffreddato la terra di 1°C per l’anno e mezzo successivo.

Emily Lane, scienziata di idrodinamica della NIWA ed esperta di tsunami, ha affermato che anche lo tsunami che ha seguito l’eruzione è stato un evento raro. La maggior parte degli tsunami sono innescati da terremoti sottomarini e solo il 5% circa degli tsunami storici è stato causato da eruzioni vulcaniche, ha affermato. “Non vedevamo uno tsunami vulcanico di questa portata da oltre 100 anni. Questo sta praticamente rompendo gli schemi. Una delle cose complicate degli tsunami è che accadono molto di rado. Non abbiamo visto molti tsunami vulcanici. Di certo non abbiamo mai visto uno tsunami vulcanico che abbia colpito l’intero Pacifico in questo modo”, ha spiegato Lane.

L’esperta ha affermato che l’unico evento di tsunami vulcanico simile è stata l’eruzione del Krakatau in Indonesia nel 1883, che ha ucciso decine di migliaia di persone e ha cancellato l’isola.