Rilevata una nuova “grande eruzione” del vulcano sottomarino delle isole Tonga: è stata rilevata dalla stazione di monitoraggio con sede a Darwin, dopo la prima eruzione di 3 giorni fa.

L’ultimo evento è stato registrato domenica alle 22:10 UTC, secondo il Darwin Volcanic Ash Advisory Center.

Il Pacific Tsunami Warning Center ha affermato di aver rilevato grandi onde nell’area: “Potrebbe essere dovuto a un’altra esplosione del vulcano Tonga. Non sono noti terremoti di dimensioni significative per generare questa onda,” ha precisato il PTWC.

L’eruzione del vulcano Hunga Ha’apai, a circa 64 km a nord di Nuku’alofa, è stata l’ultima di una serie. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, l’intensa attività ha creato una piccola nuova isola e interrotto per diversi giorni i viaggi aerei internazionali verso l’arcipelago del Pacifico.

La Nuova Zelanda ha inviato un aereo sull’isola di Tonga per valutare i danni dopo quanto accaduto nei giorni scorsi.

L’eruzione dello scorso fine settimana ha ricoperto le isole del Pacifico di cenere, ha interrotto la fornitura di beni di prima necessità e bloccato le comunicazioni con il blackout di telefoni, internet e corrente elettrica. Fino a 80mila persone potrebbero essere in condizioni disagiate, ha riferito la Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), mentre il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha affermato che lo tsunami ha provocato “danni significativi“. Al momento non si segnalano vittime. Le informazioni sono però al momento scarse.