Maltempo in Molise: bloccati i collegamenti Termoli-Tremiti, mareggiate lungo la costa

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Centro-Sud ha fatto sentire i suoi effetti anche in Molise, dove la neve è caduta abbondante in numerose località, costringendo diversi comuni a tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi. Ma il maltempo ha provocato disagi anche ai collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia).

Questa mattina, infatti, la motonave “Isola di Capraia” è rimasta in porto a causa delle avverse condizioni meteomarine. La Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso un avviso di burrasca inviato agli operatori marittimi e portuali valido fino alla serata. Il bollettino prevede mare molto mosso e vento da nord-est a forza 8. I pescherecci della flottiglia molisana sono rimasti nello scalo dove hanno rinforzato gli ormeggi.

Il forte vento sta provocando mareggiate sul lungomare nord di Termoli mentre in tutto il litorale molisano, le temperature si sono abbassate quasi di 10°C.