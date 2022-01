Maltempo, nevica nelle Marche: imbiancate le zone del terremoto, neve anche sulla costa – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’intensa nevicata sta interessando le Marche, con precipitazioni abbondanti che sono iniziate stamani sulle vette piu’ alte dell’Appennino, fino a scendere a quota 900-1.000 metri, per poi raggiungere nel pomeriggio anche le zone piu’ pianeggianti e persino la costa nei settori settentrionali della regione (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Gia’ da qualche ora, la neve ha imbiancato le aree colpite dai terremoti del 2016, da Camerino a Castelsantangelo sul Nera.

Stando al bollettino meteo del Centro Multirischi regionale, la perturbazione dovrebbe esaurirsi entro la mattinata di domani 10 gennaio, anche se ad alta quota continuera’ a nevicare. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione, anche se nelle zone montane sono entrati in azione i mezzi antineve.

Dal pomeriggio, è operativo il Coc, il centro operativo comunale della Protezione Civile, per l’ondata di maltempo che sta colpendo anche Ancona. Sono cinque gli spazzaneve e un solo spargisale operativi sull’asse Nord Sud.

“Restano a disposizione le 14 ditte già allertate dall’Assessorato alle manutenzioni e Protezione Civile del Comune di Ancona per quanto riguarda la rimozione di cumuli di neve sulla sede stradale. Il Coc rimane operativo“, afferma l’assessore alla Protezione civile, Stefano Fores, che ricorda di “mettersi in strada solo con gomme termiche o catene e di limitare gli spostamenti all’estrema necessità. Ringrazio i tecnici del magazzino comunale, la Polizia locale e gli addetti alla Protezione Civile”.

Lungo la provinciale Corinaldese nei pressi della Chiesa del Brugnetto, in provincia di Ancona, si è verificato un incidente molto probabilmente dovuto al maltempo, che ha reso viscido l’asfalto con la neve e ridotto la visibilità: due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo anche una terza vettura. Tre i feriti, che sono stati estratti di mezzi dai Vigili del Fuoco e dagli operatori del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia.

Anche l’Umbria è sotto la neve, che sta cadendo anche in alcune zone pianeggianti della regione. Le precipitazioni più abbondanti si registrano comunque sulla dorsale appenninica, da Gubbio a Castelluccio di Norcia, passando per Colfiorito. Nelle zone montane è presente un manto bianco di alcuni centimetri, mentre nel resto del territorio – tra cui il centro storico di Perugia – la nevicata ha imbiancato i tetti e qualche strada, senza creare particolari disagi. Nel pomeriggio qualche fiocco è caduto anche sul versante occidentale dell’Umbria, tra cui a Città della Pieve.

