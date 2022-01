Meteo, nevicate da record paralizzano Toronto: auto sepolte e caos sulle strade – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La stessa tempesta invernale che ha causato abbondanti nevicate negli USA, caos nella circolazione e blackout per centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti ha scaricato oltre 30cm di neve in parti dell’Ontario meridionale, in Canada, costringendo alla chiusura delle autostrade per ore e paralizzando il traffico sulle strade. La neve è caduta in tutta la città di Toronto (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) e i residenti sono stati costretti a liberare i veicoli sepolti nella neve.

Questo è stato il terzo evento di neve più grande all’aeroporto di Toronto Pearson dal 1937 con un record di 33cm. Questo valore è arrivato a soli 6cm dal battere il record di tutti i tempi di 39cm, stabilito il 25 febbraio 1956.

Subito dopo le 7:45 ora locale di lunedì 17 gennaio, Environment Canada ha messo la città di Toronto e Hamilton sotto un’allerta per blizzard: è stata la prima allerta per blizzard emessa per Toronto dal 1978. Un’allerta per blizzard significa che sono previste almeno quattro ore con venti di almeno 40km/h e meno di 400 metri di visibilità. Environment Canada ha riportato picchi di precipitazioni da 8 a 10cm all’ora a Toronto, il che ha reso quasi impossibile non solo la circolazione delle auto, ma anche degli spazzaneve.

“Anche se la quantità di neve accumulata non è così insolita per l’area di Toronto”, ha affermato Brian Wimer, meteorologo senior di AccuWeather, “i tassi di nevicate sono stati più insoliti, e questa è probabilmente una parte importante dei problemi alla circolazione. Quando nevica alla velocità di 5-8cm all’ora gli addetti alle strade non riescono a tenere il passo”.

La polizia di Toronto ha temporaneamente chiuso due delle principali autostrade della città, la Gardiner Expressway e la Don Valley Parkway, lunedì mattina a causa di problemi di sicurezza. Alla velocità con cui i conducenti cercavano di sgombrare la neve che circondava le loro auto, la neve si stava accumulando, lasciando gli automobilisti bloccati per ore.

Il vento forte e le condizioni di bufera hanno cancellato e ritardato decine di voli all’aeroporto Pearson di Toronto. Il personale dell’aeroporto ha liberato circa 5km² di neve lunedì sera per garantire che le operazioni potessero riprendere il giorno dopo.