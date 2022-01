MeteoWeb

Il decreto varato oggi dal Consiglio dei Ministri introduce l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli over 50. Secondo quando affermato da diverse fonti di governo al termine della riunione, dovrebbe essere prevista una sanzione amministrativa di 100 euro per gli over 50 che non si vaccineranno.

La sanzione prevista per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass, invece, resterà quella già prevista in relazione all’obbligo di Green Pass: da 600 euro a 1500 euro.