Parti di un razzo russo stanno precipitando in maniera incontrollata verso la Terra

Gli esperti spaziali stanno seguendo una parte di un razzo russo in caduta incontrollata nell’atmosfera terrestre. Il razzo pesante Angara-A5 è stato lanciato dallo spazioporto di Plesetsk nella regione nordoccidentale di Arkhangelsk, in Russia, lunedì 27 dicembre. Il lancio stava testando un nuovo stadio superiore del razzo, noto come booster Persei, secondo l’agenzia di stampa statale TAS, citata dalla CNN.

La maggior parte dei detriti spaziali brucia al rientro nell’atmosfera terrestre, ma è possibile che parti più grandi possano causare danni se atterrano in regioni abitate. “È sicuro dire che nelle prossime 24 ore sarà giù ma dove, nessuno può dirlo, perché nella finestra di diverse ore farà diverse rivoluzioni in tutto il mondo“, aveva detto alla CNN Holger Krag, capo del Debris Office dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) stamattina. La parte del razzo russo stava viaggiando a 7,5 chilometri al secondo e la sua latitudine di rientro era probabilmente compresa tra 63 gradi a nord e a sud dell’equatore, ha detto Krag.

L’US Space Command ha confermato in una dichiarazione di essere “a conoscenza e che sta tracciando la posizione del corpo del razzo Angara A5/PERSEY nello spazio”, valutando il punto di ingresso nell’atmosfera terrestre sull’Oceano Pacifico meridionale. La finestra del rientro era stata stimata intorno alle 22 italiane, con un’ora circa di incertezza. Questo significa che il razzo dovrebbe essere già precipitato: serviranno però delle ore per conoscere l’esatta posizione in cui è caduto.

Livello di rischio

Sebbene sia altamente improbabile che possa causare danni o ferire qualcuno, “il rischio è reale e non può essere ignorato“, ha affermato Krag. Nel maggio 2021, la NASA ha criticato aspramente la Cina per il suo fallimento nel “soddisfare gli standard responsabili” dopo che i detriti di un razzo fuori controllo utilizzato per lanciare la stazione spaziale cinese sono precipitati nell’Oceano Indiano.

Si ritiene che la parte del razzo russo sia più piccola dei detriti cinesi, con un peso di circa 4 tonnellate senza carburante, rispetto alle circa 20 tonnellate del razzo cinese Long March 5B, ha affermato Krag. Il razzo cinese Long March è stato uno dei più grandi oggetti nella memoria recente a colpire la Terra dopo essere andato fuori orbita, dopo un incidente del 2018 in cui un pezzo di un laboratorio spaziale cinese si è rotto sopra l’Oceano Pacifico e il rientro nel 2020 di un altro razzo Long March 5B.

Il booster Persei era lungo circa 10 metri rispetto al razzo cinese Long March 5B di 32 metri, ha affermato Jonathan McDowell, astronomo del Center for Astrophysics – Harvard & Smithsonian. Sebbene pesasse meno, trasportava a bordo circa 16 tonnellate di propellente, ha detto. La “massa totale è circa la stessa dello stadio cinese, ma la maggior parte è probabilmente liquida e brucerà nell’atmosfera, quindi il rischio per il suolo è significativamente inferiore, credo“, ha detto McDowell.

McDowell ha aggiunto che lo stadio del razzo russo non era destinato a rientrare nell’atmosfera terrestre in questo modo: “doveva finire in un’orbita in cui sarebbe rimasto per molte migliaia di anni. Il razzo non è riuscito a riavviarsi”.

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha dichiarato alla CNN che il lancio è stato operato dal Ministero della Difesa russo.

La migliore pratica internazionale per le parti di razzi o veicoli spaziali alla fine della loro vita è in genere fare un rientro controllato e cadere sulla Terra in un’area disabitata, di solito una parte remota dell’Oceano Pacifico, ha detto Krag. Krag ha aggiunto che, in media, da 100 a 200 tonnellate di spazzatura spaziale rientrano nell’atmosfera terrestre in modo incontrollato ogni anno. Si sa che solo una persona è stata colpita da detriti spaziale: una donna di nome Lottie Williams in Texas nel 1997, che è sopravvissuta.