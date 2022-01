Covid, enorme protesta in Canada: il Primo Ministro Trudeau e la sua famiglia trasferiti in un luogo segreto

MeteoWeb

Un convoglio di migliaia di camionisti e altre migliaia di persone ha raggiunto Parliament Hill nel cuore di Ottawa, capitale del Canada, per chiedere la fine degli obblighi di vaccinazione anti-Covid e delle altre restrizioni legate alla pandemia. Anche se la Polizia è in allerta per possibili violenze, gli organizzatori della manifestazione assicurano che sarà pacifica. Infatti, sebbene rumorosa e dirompente, la protesta lo è stata fino a questo momento.

Tuttavia, il Primo Ministro Justin Trudeau e la sua famiglia sono stati trasferiti dalla loro casa, che si trova a circa quattro chilometri dall’epicentro della protesta, in una località sconosciuta nella capitale, secondo quanto riporta CBS. L’ufficio del Primo Ministro ha affermato di non poter commentare la posizione di Trudeau per motivi di sicurezza. Il suo itinerario, che normalmente elenca la città in cui alloggia, diceva solo che si trova nella “regione della capitale nazionale”. Trudeau è attualmente in isolamento perché era lo stretto contatto di uno dei suoi figli che di recente è risultato positivo al Covid.

La misura precauzionale arriva anche dopo l’avvertimento del Sergeant-at-Arms del Parlamento, il responsabile della sicurezza del distretto parlamentare e dei suoi occupanti, secondo cui i manifestanti potrebbero presentarsi a casa dei politici.

Centinaia di manifestanti a piedi si sono radunati nel distretto parlamentare nel bel mezzo di un’allerta per freddo estremo, con temperature percepite di -35°C, unendosi al convoglio di camionisti. Il convoglio ha bloccato il traffico in tutta l’area, intasando le arterie da e verso il centro della città. Si stima che alla manifestazione prendano parte quasi 3.000 camion e circa 10.000 manifestanti.