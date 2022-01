MeteoWeb

A causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore, sono stati numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nella zona di Civitavecchia. Molte le chiamate, oltre agli interventi di routine, per rami pericolanti e per cartelloni pubblicitari ed insegne che rischiavano di cadere.

In via Sicilia, zona Campo dell’oro, un albero è caduto su una recinzione. Non si segnalano feriti.

