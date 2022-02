Addio a Marino Golinelli: l’industriale e filantropo aveva 101 anni

MeteoWeb

E’ morto ieri sera a Bologna l’industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, fondatore del colosso farmaceutico Alfasigma, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione dell’Opificio Golinelli, una cittadella della scienza dedicata soprattutto ai piu’ giovani.

Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1979, convinto sostenitore del binomio scienza-arti, nel 1988 ha dato vita alla Fondazione che porta il suo nome, con l’obiettivo di promuovere l’educazione e la formazione, diffondere la cultura scientifica e favorire la crescita intellettuale, responsabile ed etica dei giovani. Il 14 settembre 2021 ha preso parte all’inaugurazione del centro di Sviluppo Tecnologico denominato Labio 4.0 Marino Golinelli, a Pomezia, che ospita i nuovi laboratori di ricerca e sviluppo dedicati alla tecnologia farmaceutica e alla chimica analitica di Alfasigma.

Il funerale si svolgera’ in forma strettamente privata, secondo una nota diffusa congiuntamente dala moglie Paola Pavirani, dai figli Stefano e Andrea, dai nipoti Marino e Stefano, dall’azienda Alfasigma e dalla Fondazione Golinelli. “Il suo obiettivo – dicono i familiari – e’ sempre stato lasciare un’eredita’ per alimentare uno sguardo ottimistico e fiducioso verso un mondo migliore, verso un futuro imprevedibile ma che va abbracciato con responsabilita’ e con una visione etica e inclusiva verso tutti. La vita e’ esserci con intelligenza, in modo responsabile. E’ impegnarsi, darsi da fare perche’ le cose avvengano. Con sapienza e nel rispetto degli altri“.