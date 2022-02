Anonymous: “svuoteremo i conti dei residenti russi e trasferiremo i soldi in Ucraina”

MeteoWeb

Il collettivo Anonymous ha dichiarato la “guerra informatica” al presidente russo Vladimir Putin nell’ambito della guerra scoppiata in Ucraina. Anonymous ha attaccato i siti web di tre agenzie e organi di stampa sostenuti dal Cremlino, rivendicando l’attacco. Gli hacker hanno fatto in modo che sul sito di Fontanka comparisse un messaggio che invita i russi a “fermare questa follia“, a “non mandare figli e mariti alla morte certa”. “Putin mente e ci mette in pericolo. Siamo isolati dal resto del mondo intero, hanno smesso di comprare petrolio e gas, in pochi anni ci ritroveremo a vivere come in Corea del Nord. E tutto questo perche’? Per mettere Putin nei libri di storia? Questa non e’ la nostra guerra, fermiamola”.

Il boicottaggio contro la Russia, a favore dell’Ucraina, passa anche dai semplici commenti online sui ristoranti russi. “Vai su Google Maps. Vai in Russia. Trova un ristorante o un’attivita’ e scrivi una recensione. Quando scrivi la recensione spiega cosa sta succedendo in Ucraina“, propone via Twitter Anonymous.

L’ultima minaccia del celebre gruppo di hacker che ha messo nel mirino Putin è che il 3 marzo svuoteranno i conti dei residenti russi e trasferiranno i soldi in Ucraina.