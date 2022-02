Guerra in Ucraina: all’aeroporto di Gostomel danneggiati infrastrutture e aerei, qui si trovava l’Antonov-225 – FOTO

MeteoWeb

All’aeroporto di Gostomel, nella periferia nord-occidentale di Kiev, i combattimenti sono scoppiati il primo giorno della guerra tra Russia e Ucraina. L’esercito russo, infatti, ha paracadutato decine di combattenti di unità speciali per prendere il controllo dell’aeroporto. L’aeroporto ha un grande valore strategico sia per la sua posizione alla periferia della capitale ucraina sia perché è dotato di una pista che consente l’atterraggio di aerei da trasporto per carichi pesanti, quindi adatto per il trasporto in aereo truppe e macchinari militari.

Le immagini satellitari aggiornate in alta risoluzione mostrano i danni dopo le battaglie all’aeroporto di Gostomel (vedi foto della gallery scorrevole in alto). A seguito degli scontri, sono stati danneggiati numerosi magazzini, infrastrutture e anche molti aerei presenti all’aeroporto. Tra di loro, la “vittima” più illustre potrebbe essere l’Antonov-225, il più grande aereo mai costruito al mondo, di cui esisteva un solo modello.