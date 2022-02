Il British Medical Journal fa il punto sui vaccini anti-Covid: “non evitano il contagio e i Governi se ne stanno rendendo conto”

MeteoWeb

I vaccini anti-Covid hanno contribuito a cambiare il corso della pandemia riducendo ricoveri e decessi ma si sa meno sul loro impatto sulla prevenzione della trasmissione. È proprio di questo tema che si occupa un articolo a cura di Chris Stokel-Walker, pubblicato sulla prestigiosa rivista British Medical Journal.

La maggior parte degli studi fino ad oggi (in particolare, molti sono preprint e devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria) indicano che i vaccini stanno tenendo contro il ricovero in ospedale e la mortalità, afferma Linda Bauld, Professoressa di salute pubblica all’Università di Edimburgo, “ma non tanto contro la trasmissione”, riporta l’articolo.

“Uno studio sulla trasmissione del Covid all’interno delle famiglie inglesi utilizzando i dati raccolti all’inizio del 2021 ha rilevato che anche una singola dose di un vaccino ha ridotto la probabilità di trasmissione domestica del 40-50%. Ciò è stato supportato da uno studio sulla trasmissione domestica tra gli operatori sanitari scozzesi condotto tra dicembre 2020 e marzo 2021. Entrambi gli studi hanno analizzato l’impatto della vaccinazione sulla trasmissione della variante Alpha di SARS-CoV-2, che all’epoca era dominante. Uno studio successivo, condotto quando la variante Delta era dominante, ha mostrato che i vaccini avevano un effetto meno pronunciato sulla trasmissione, ma erano ancora efficaci”, scrive Stokel-Walker.

In che modo i vaccini possono aiutare a ridurre la trasmissione?

I vaccini non impediscono la trasmissione riducendo la carica virale nel corpo. “La maggior parte degli studi mostra che se hai avuto un’infezione dopo la vaccinazione, rispetto a qualcuno che ha contratto un’infezione senza vaccino, diffondi più o meno la stessa quantità di virus”, afferma Paul Hunter, Professore di medicina presso l’Università dell’East Anglia. Uno studio, sponsorizzato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), non ha riscontrato “alcuna differenza nel titolo virale tra i gruppi” vaccinati e non vaccinati, il che sottolinea che anche una persona vaccinata e contagiata può diffondere il virus.

La variante Omicron fa la differenza?

La variante Omicron ha cambiato le carte sulla tavola della pandemia ma essendo comparsa solo a fine 2021, ci sono ancora pochi studi su di essa. Stokel-Walker cita un rapporto pubblicato nel gennaio 2022 dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che parla di un piccolo studio danese: “le persone che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione hanno sperimentato tassi di attacco secondario (SAR) del 32% nelle famiglie con Omicron e del 19% nelle famiglie con Delta. Per le persone che hanno ricevuto un booster, Omicron era associato a un SAR del 25%, mentre la stima corrispondente per Delta era solo dell’11%. C’è stata una maggiore trasmissione per le persone non vaccinate e una ridotta trasmissione per le persone vaccinate con la dose di richiamo, rispetto alle persone completamente vaccinate“, riassume il rapporto.

“I dati preliminari dell’Istituto nazionale delle malattie infettive del Giappone hanno rilevato che i pazienti infetti da Omicron diffondono particelle virali più a lungo rispetto a quelli infettati con altre varianti. La quantità di RNA virale nei pazienti con Omicron era più alta da tre a sei giorni dopo la diagnosi o l’esordio dei sintomi. Questo sembra essere due o tre giorni più tardi rispetto ad altre varianti. Hunter ha affermato che i nuovi dati “confondono le acque” sulla questione. L’efficacia del vaccino contro le infezioni, il ricovero ospedaliero e la mortalità ha avuto un duro colpo se confrontata con la variante Omicron e sembra logico che anche l’impatto sulla trasmissione diminuisca”, si legge nell’articolo.

“Il punto principale dei vaccini non ha a che fare con la prevenzione della trasmissione. Le ragioni principali per i vaccini contro il Covid-19 sono prevenire malattie e morte”, afferma Anika Singanayagam, docente di clinica accademica in malattie infettive degli adulti all’Imperial College di Londra. Pertanto, non dovremmo essere troppo delusi dal fatto che sia ancora possibile trasmettere il virus durante la vaccinazione, afferma.

Che impatto ha sul processo decisionale?

Il fatto che i vaccini siano efficaci nel prevenire infezioni gravi, ma meno nel prevenire la trasmissione rende difficile la definizione delle politiche. Il Regno Unito ha cambiato le sue regole sull’autoisolamento per i positivi, passato da 10 giorni a sette, poi a cinque (ora il Premier Boris Johnson ha annunciato l’eliminazione della quarantena per i positivi). Anche gli USA hanno ridotto il periodo di autoisolamento a cinque giorni alla fine di dicembre perché “la maggior parte della trasmissione di SARS-CoV-2 si verifica all’inizio del decorso della malattia”. “Stanno riconoscendo che i vaccini non impediscono la trasmissione e ci sono troppe persone da isolare. I politici hanno deciso che il gioco è sulla trasmissione, ma che è necessario un approccio diverso”, afferma Bauld.

“I decisori hanno una decisione difficile, afferma Singanayagam: vogliono consentire che la vita continui il più normalmente possibile – il che potrebbe significare che le persone vaccinate vengano infettate dal Covid a causa della trasmissione nella comunità o nella famiglia – monitorando attentamente che l’efficacia del vaccino nel ridurre il rischio di ricovero in ospedale, la malattia grave e la morte non sia intaccata”, riporta l’articolo.

I futuri vaccini potrebbero essere più efficaci contro la trasmissione?

“Ancora una volta, i vaccini Covid di prima generazione sono stati valutati contro la riduzione dei ricoveri ospedalieri e dei decessi nel difficile primo anno della pandemia. Non ci si aspettava che generassero immunità sterilizzante e bloccassero la trasmissione. Ma, dice Singanayagam, ora che abbiamo una suite di vaccini che utilizzano approcci diversi, c’è qualche opportunità per pensare a futuri vaccini per situazioni diverse”, scrive Stokel-Walker.

“Ci sono strade per pensare allo sviluppo di vaccini che possono avere un effetto maggiore sulla trasmissione“, afferma Singanayagam. Di solito si tratta di vaccini somministrati più localmente, ad esempio direttamente attraverso il tratto respiratorio, che potrebbe contrastare la fonte della trasmissione principale, piuttosto che i polmoni, obiettivo della prima generazione di vaccini per prevenire le infezioni gravi, conclude l’articolo di Stokel-Walker.