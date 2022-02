Covid, il medico che ha scoperto Omicron: “pressioni dai governi per non dichiarare che è una malattia lieve, è ciò che i vostri politici volevano ascoltare”

MeteoWeb

Il medico sudafricano che per prima ha lanciato l’allarme sulla variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 afferma di aver subito pressioni dai governi “per non dichiarare pubblicamente che si trattava di una malattia lieve“. La Dott.ssa Angelique Coetzee ha dichiarato al quotidiano tedesco Die Welt che i governi europei le hanno chiesto di dipingere la nuova variante come grave al pari delle precedenti, inclusa Delta. “Mi è stato detto di non dichiarare pubblicamente che si trattava di una malattia lieve. Mi è stato chiesto di astenermi dal fare affermazioni del genere e di dire che si tratta di una malattia grave. Ho rifiutato”, ha affermato Coetzee, Presidente della South African Medical Association.

Alla domanda su cosa volesse dire, Coetzee ha detto che “in base al quadro clinico non ci sono indicazioni che si tratti di una malattia molto grave. Il decorso è per lo più lieve. Non sto dicendo che non ci si ammalerà. La definizione di malattia lieve da Covid-19 è chiara, ed è una definizione dell’OMS: i pazienti possono essere curati a casa e non è richiesto ossigeno o ricovero in ospedale. Una malattia grave è quella in cui vediamo infezioni respiratorie polmonari acute: le persone hanno bisogno di ossigeno, forse anche di respirazione artificiale. L’abbiamo visto con Delta, ma non con Omicron. Quindi ho detto alla gente: “Non posso dirlo così perché non è quello che stiamo vedendo”. Coetzee ha detto che “hanno cercato” di impedirle di dire la verità ma “non mi metteranno a tacere”.

Secondo Coetzee, è stata messa sotto pressione da scienziati nel Regno Unito e nei Paesi Bassi che le hanno detto: “come puoi spiegare che si tratta di una malattia lieve? È una malattia grave. Guarda le mutazioni”. La Dott.ssa sudafricana ha detto a Die Welt: “quello che ho detto a un certo punto, perché ne ero proprio stanca, è stato: ‘in Sudafrica questa è una malattia lieve, ma in Europa è molto grave’. Questo è ciò che i vostri politici volevano ascoltare. C’è stata molta pressione da parte di scienziati e politici europei, che erano certi di aver ragione, e che hanno sicuramente esagerato. In una pandemia, devi guardare anche a cosa sta succedendo al livello di base. Bisogna chiedere cosa vivono ai medici di medicina generale che curano i malati ogni giorno, come si presenta il quadro clinico”.

Coetzee ha fatto commenti simili in un’intervista al Daily Telegraph. “A causa di tutte le mutazioni del Covid, tutti questi scienziati e politici che non vengono dal Sudafrica mi hanno contattato dicendomi che mi sbagliavo quando ho parlato apertamente, dicendo che era una malattia grave. Mi dicevano che non avevo idea di cosa stavo parlando, continuavano ad attaccarmi”, ha detto al giornale. “Mi stanno accusando di mentire, di sminuire Omicron a causa di come è stato in Europa. Nella loro mente, è impossibile che una malattia con più di 38 mutazioni sia lieve. Ma ho affermato molte volte prima che può essere una malattia grave se non sei vaccinato e hai comorbilità, ma per la maggior parte delle persone è una malattia lieve. Io sono quella che ha visto i pazienti in prima persona ma i politici non ascoltano”, ha aggiunto.