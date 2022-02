Meteo, lunedì 7 febbraio giornata super ventosa sull’Italia: punte di 219km/h sulle Alpi, 178km/h sull’Appennino e 95km/h al Sud

MeteoWeb

Lunedì 7 febbraio è stata una giornata di forte vento in tutta Italia, con tanti danni provocati in molte regioni e persino feriti in Lombardia. Le raffiche più forti sono state registrate sulle Alpi, sferzate da forti venti di Foehn, ma alte intensità si sono registrate anche sull’Appennino settentrionale e al Sud, mentre la Sardegna ha fatto i conti con il Maestrale. Per la Lombardia, è stato l’episodio di Foehn più intenso degli ultimi 10 anni, mentre per alcune zone del Piemonte è stata una delle burrasche di Foehn più forti degli ultimi 30 anni.

In questo articolo, proponiamo una sintesi delle velocità del vento più alte registrate il 7 febbraio 2022 nel nostro Paese: