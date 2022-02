Emirati, paura ad Abu Dhabi: esplosa bombola di gas in un edificio in Hamdan Street

MeteoWeb

Paura nella notte per i cittadini di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, a causa dell’esplosione di una bombola di gas in un edificio in Hamdan Street che ha provocato un incendio, già spento: lo riporta l’agenzia di stampa statale degli Emirati Wam, sottolineando che non si registrano vittime o feriti.

Alcuni media internazionali avevano riferito di “esplosioni” ad Abu Dhabi, mentre sui social circola un video che mostra il momento della deflagrazione e un principio d’incendio, e alcuni mezzi della polizia sul posto.

L’incidente ha fatto temere possibile attentato da parte dei ribelli yemeniti Huthi, responsabili a gennaio di un attacco con droni contro installazioni petrolifere della capitale emiratina che ha provocato 3 morti.

Le autorità hanno sottolineato che tutte le squadre interessate stanno affrontando la situazione e hanno “invitato il pubblico a seguire le notizie delle autorità ufficiali degli Emirati Arabi Uniti ed evitare di diffondere voci e false informazioni“.