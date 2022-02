Esplosioni ad Abu Dhabi: boati e fiamme in un grattacielo, si teme un attacco terroristico – VIDEO

MeteoWeb

Alcune grandi esplosioni si sono verificate in un grattacielo nel centro di Abu Dhabi, suscitando i timori di un possibile attacco terroristico. Nei video in fondo all’articolo, si può sentire un botto assordante e un grande lampo di fiamme vicino alla cima di un grattacielo mentre suonano le sirene. Secondo notizie ancora da confermare, sarebbe stato lanciato un missile sull’edificio, riporta The Mirror.

Al momento, dunque, non è chiaro il motivo dietro le due esplosioni, né se ci siano feriti tra i civili.

Si dice che una delle esplosioni sia avvenuta a 20km dall’hotel della squadra di calcio brasiliana Palmerias. Nei prossimi giorni Abu Dhabi ospiterà la Coppa del Mondo per club UEFA. Un uomo ha detto su Twitter: “tutti parlano delle esplosioni ad Abu Dhabi, era vicino al nostro hotel, sembra un incendio. Ma abbiamo sicuramente sentito due esplosioni“.

La vicenda arriva poche settimane dopo che il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato di aver distrutto due missili balistici Houthi mirati al Paese del Golfo.