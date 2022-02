Meteo, attenzione al ghiaccio in Valtellina: a Santa Caterina Valfurva massima di +10°C ma minima di -6,5°C – FOTO

MeteoWeb

La neve che tra 14 e 15 febbraio ha raggiunto il Nord Italia era attesissima, soprattutto a causa della lunga siccità che ha caratterizzato le regioni settentrionali negli ultimi due mesi. Anche se di certo non ha risolto i problemi esistenti, quelle nevicate erano necessarie ma poi ci hanno pensato le temperature bizzarre dei giorni successivi a creare altri problemi: uno su tutti, quello del ghiaccio.

Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, in Lombardia, il riscaldamento delle Alpi ha sciolto rapidamente la neve, lasciando una lastra di ghiaccio sulle strade. A Santa Caterina Valfurva, infatti, oggi si registra una temperatura massima di +10°C mentre la minima era scesa a -6,5°C. Il risultato è quello che si può vedere nelle foto della gallery scorrevole in alto, con le strade ricoperte da un pericoloso strato di ghiaccio.