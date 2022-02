Guerra in Ucraina, carro armato travolge e schiaccia un’auto alle porte di Kiev: il VIDEO shock

MeteoWeb

L’Ucraina sta vivendo l’inferno della guerra portata dall’invasione dei russi, che ora si trovano alle porte di Kiev, dove sono state udite forti esplosioni in serata. Nelle scorse ore, è diventato virale in rete il video (in fondo all’articolo) di un carro armato che sembra andare volontariamente contro un’auto nel distretto di Obolon, nella periferia della capitale ucraina. Non è certo se il mezzo militare sia russo o ucraino, né se sia stato un gesto deliberato o se si sia trattato di un incidente.

Le terribili immagini sono state riprese dall’interno di un edificio vicino. Si vede il mezzo militare travolgere la vettura, schiacciandola e lasciandola come un cumulo di lamiere. Si sentono anche le urla disperate di quanti hanno assistito alla terrificante scena. Miracolosamente sembra che l’occupante della vettura sia stato estratto vivo dal groviglio di lamiere in cui era rimasto incastrato.