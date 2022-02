Guerra in Ucraina: tutti i rischi legati a Chernobyl. L’esperto: “ecco quale potrebbe essere la vera minaccia”

MeteoWeb

Le truppe russe si sono impadronite della centrale nucleare di Chernobyl, che contiene ancora scorie nucleari che potrebbero rappresentare una minaccia per l’area circostante. Cosa accadrebbe se il sito venisse bombardato? In generale, quali sono i rischi legati al sito in caso di guerra?

“I nostri difensori stanno dando la vita affinché la tragedia del 1986 non si ripeta,” aveva twittato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky poche ore prima del sequestro della centrale elettrica. “Questa è una dichiarazione di guerra contro l’intera Europa“.

Chernobyl ospita 4 reattori, 3 dei quali sono stati dismessi. Il quarto è stato la fonte della storica esplosione nel 1986: è ora protetto da un sarcofago interno di cemento e da un nuovo guscio esterno da 32mila tonnellate. Il combustibile nucleare esaurito degli altri reattori è ancora stoccato nel sito, insieme ai rifiuti radioattivi delle apparecchiature contaminate.

Anche se il reattore è coperto, le radiazioni hanno contaminato l’intero sito. Durante la fusione, infatti, decine di elementi radioattivi sono stati immessi nell’aria, alcuni dei quali considerati tra i più pericolosi, come gli isotopi iodio 131, stronzio 90, cesio 134 e cesio 137.Gli isotopi di stronzio e cesio hanno un’emivita abbastanza lunga da consentirgli di esistere ancora nel sito, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Alcuni personaggi pubblici hanno espresso il timore che qualsiasi futuro bombardamento di questi siti potrebbe diffondere il materiale radioattivo ben oltre la zona di esclusione di Chernobyl (un’area off-limits intorno al disastro) fino ai Paesi vicini.

Giovedì mattina, Anton Gerashchenko, consigliere ed ex viceministro del ministero dell’Interno ucraino, aveva scritto su Facebook: “Se, a causa dei colpi di artiglieria degli occupanti, l’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari venisse distrutto, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell’Ucraina, della Bielorussia e dei paesi dell’UE!”

La realtà, però, potrebbe non essere così terribile, secondo Edwin Lyman, direttore della sezione di sicurezza dell’energia nucleare presso l’Union of Concerned Scientists. “Anche se ci fosse un bombardamento involontario di quella struttura di confinamento, penso che ci vorrebbe più di quello per mobilitare una quantità significativa di materiale radioattivo,” ha dichiarato Lyman a Live Science. “Sarebbe difficile per me immaginare quel tipo di conseguenza“.

Il combustibile esaurito, o gli elementi radioattivi utilizzati per alimentare la centrale elettrica, continuano a decadere in elementi più stabili e, così facendo, continuano a rilasciare calore, ha affermato l’esperto.

“La preoccupazione più seria è lo stoccaggio umido del combustibile esaurito, perché questa è probabilmente la quantità più concentrata di materiale radioattivo in loco,” ha detto Lyman. “In genere, il combustibile nucleare esaurito ha ancora calore di decadimento. E quindi se è in uno stoccaggio umido, ci deve essere un modo per rimuovere quel calore“.

Quel carburante si è raffreddato per almeno un paio di decenni, “e quindi quel calore di decadimento non è così significativo,” ha evidenziato Lyman. “Tuttavia, se si verificasse un’interruzione del raffreddamento, o se si verificasse una breccia nella piscina che ha portato al drenaggio dell’acqua, allora quel carburante potrebbe plausibilmente riscaldarsi fino al punto in cui potrebbe bruciare. Questa è probabilmente la più grande minaccia“.

Tuttavia, tale combustione potrebbe richiedere giorni o settimane, ha aggiunto.

Una preoccupazione più recente riguarda l’aumento dei livelli di radiazioni intorno alla struttura, molto probabilmente il risultato della polvere radioattiva sollevata dai veicoli militari. Il tipo di polvere e le dosi di radiazioni misurate, però, suggeriscono che anche questa potrebbe non essere una grande minaccia, secondo Lyman.

“Se si tratta di una risospensione della polvere, in genere si tratta di materiale che non era così mobile, o sarebbe stato spazzato via,” ha spiegato l’esperto. “Quindi sono probabilmente particelle di terreno più pesanti che non si disperdono a grande distanza“. Più probabilmente, ha aggiunto, potrebbe causare un aumento temporaneo dei livelli di radiazioni e i dati mostreranno se è vero.

Anche un aumento così temporaneo potrebbe però non essere un pericolo per la salute umana, ha detto Lyman.

“I tassi che stanno registrando non sono molto più alti dei normali livelli in quell’area, che, è vero, sono probabilmente circa cento volte la dose di fondo di qualsiasi altra parte del mondo,” ha evidenziato Lyman. “Ma anche così, se le truppe non trascorreranno così tanto tempo nell’area, non avrà un impatto significativo sulla loro salute rispetto alla minaccia di morire in guerra“.

Tuttavia, Lyman pensa che questo evento mostri che i piani per l’energia nucleare devono considerare la possibilità di una guerra: “Il potenziale per le centrali nucleari di essere obiettivi in ​​tempo di guerra è qualcosa che deve davvero essere preso in considerazione,” ha concluso Lyman, “soprattutto quando si parla di espandere l’energia nucleare in parti del mondo che attualmente hanno regioni più instabili“.