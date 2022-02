Guerra in Ucraina, Russia: “abbiamo preso il controllo di Chernobyl per proteggerla”. Rilevato aumento del livello di radiazioni

MeteoWeb

Le truppe russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl per “proteggerla“: lo ha affermato oggi il ministero della difesa russo in una dichiarazione. L’azione è stata disposta per garantire che “i gruppi nazionalisti e altre organizzazioni terroristiche non possano sfruttare la situazione nel Paese per inscenare una provocazione nucleare“, è stato spiegato nella dichiarazione, citata da Bbc News online.

Le autorità ucraine hanno affermato di aver registrato un aumento dei livelli di dosi di radiazioni gamma nella zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl: lo riporta l’agenzia Interfax. L’aumento del livello di radiazioni è “dovuto al movimento di una grande quantità di equipaggiamento militare pesante attraverso la zona di esclusione“, con conseguente “aumento di polvere radioattiva contaminata nell’aria“, ha affermato l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare, citato da Interfax. “Lo stato degli impianti nucleari e degli altri impianti della centrale nucleare di Chernobyl è invariato“, ha aggiunto Interfax.