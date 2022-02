Guerra in Ucraina: lo staff di Chernobyl “ostaggio dei russi, a rischio la gestione degli impianti di scorie nucleari”

MeteoWeb

Una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev, la capitale ucraina, mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la capitale, arrivando a raggiungere un aeroporto, dove in queste ore è in atto un fitto bombardamento. Le sirene hanno risuonato anche poco fa nella capitale, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei.

La Russia ieri ha preso il controllo della centrale di Chernobyl, nel Nord dell’Ucraina, che nel 1986 fu teatro del peggior incidente nucleare della storia. “Dopo aspri combattimenti, abbiamo perso il controllo del sito di Chernobyl“, ha affermato Mikhailo Podoliak, consigliere della presidenza ucraina.

Kiev aveva precedentemente riferito di combattimenti vicino al deposito di scorie nucleari del sito, sollevando il timore del pericolo di una fuga di radiazioni.

L’agenzia atomica internazionale ha espresso preoccupazione per l’occupazione da parte delle forze russe dell’impianto nucleare di Chernobyl. “L’AIEA sta seguendo la situazione in Ucraina con grande preoccupazione e fa appello per la massima moderazione per evitare ogni azione che possa mettere a rischio le strutture nucleari del Paese“, ha affermato il capo dell’agenzia Rafael Grossi sottolineando che la sicurezza nel reattore teatro del drammatico incidente nucleare del 1986 sia garantita a tutti i costi.

La Casa Bianca ha espresso sdegno in riferimento alle “notizie credibili” giunte da fonti ucraine secondo cui lo staff della centrale nucleare di Chernobyl è stato preso in ostaggio da truppe russe, come ha riportato Alyona Shevtsova, consigliera del comando delle forze terrestri ucraine.

“Siamo indignati dalle notizie credibili secondo cui i soldati russi tengono attualmente in ostaggio il personale delle strutture di Chernobyl,” ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. “Questa presa di ostaggi illegale e pericolosa, che potrebbe minare il servizio civile di routine necessario per mantenere e proteggere gli impianti di scorie nucleari, è ovviamente incredibilmente allarmante e gravemente preoccupante. Lo condanniamo e chiediamo il loro rilascio“.