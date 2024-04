Incendi Sardegna: case e aziende lambite dalle fiamme tra Terralba e Arborea | FOTO

MeteoWeb

Incendio in corso nelle campagne tra Terralba e Arborea, in provincia di Oristano, nella strada 3 della località Linnas, in Sardegna. Le fiamme, sospinte dal forte vento, si sono propagate dalle alberature di eucaliptus fino a lambire aziende agricole e abitazioni. L’allarme è stato lanciato alle 12.30 e le operazioni sono ancora in corso. In campo tre squadre e due autobotti inviati da sede centrale e distaccamenti: uomini di rinforzo sono arrivati anche dal Comando di Cagliari-Sanluri per aiutare le squadre di Oristano e Cuglieri. Sul posto anche l’elicottero, il Drago dei Vigili del Fuoco, Reparto Volo Sardegna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.