Guerra in Ucraina: anche Canada, Austria, Spagna e Francia chiudono lo spazio aereo alla Russia – MAPPA

Aumenta di ora in ora il numero di Paesi che decidono di chiudere lo spazio aereo ai voli dalla Russia nell’ambito della guerra in Ucraina. Oltre all’Italia, anche Canada, Spagna, Francia e Austria hanno annunciato la chiusura dello spazio aereo per le compagnie russe in linea con il coordinamento europeo. In particolare, il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha affermato: “Putin vuole ricostruire l’Unione Sovietica. Stiamo facendo di tutto per dimostrare al Presidente russo che non accettiamo la sua invasione militare dell’Ucraina ed il divieto di sorvolo ed atterraggio di aerei russi è un’altra chiara risposta alle violazioni del diritto internazionale da parte di Putin”.

La mappa in alto mostra in rosso i Paesi che hanno chiuso lo spazio aereo alla Russia. Qualche ora fa, anche la Finlandia aveva annunciato la propria decisione, isolando di fatto la Russia dall’Occidente.

Mosca, dal canto suo, ha anche vietato agli aerei di tutti i Paesi che le hanno chiuso lo spazio aereo, di sorvolare il suo territorio.