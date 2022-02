Il ciclone Batsirai punta il Madagascar: venti fino a 260 km/h e onde fino a 15 metri, milioni di persone in allerta

MeteoWeb

Il Madagascar è in allerta per l’arrivo del ciclone Batsirai, con venti fortissimi e piogge torrenziali che rappresentano, secondo Météo-France, una “minaccia molto seria” per milioni di persone.

Il servizio nazionale meteorologico francese prevede venti fino a 260 km/h e onde alte fino a 15 metri.

L’arrivo del ciclone è atteso per il pomeriggio.

I residenti dell’isola sono corsi ai ripari per proteggersi il più possibile alla tempesta in un Paese poverissimo che si sta ancora riprendendo dalla tempesta tropicale Ana della fine di gennaio.