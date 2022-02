Incendio sul traghetto Grimaldi: 14 dispersi, di cui 5 già individuati

MeteoWeb

Inizialmente si era pensato che non vi fossero dispersi dopo l’incendio occorso oggi a bordo del traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi, ma a seguito di un controllo del numero di passeggeri e membri dell’equipaggio della nave sbarcati a Corfù “mancherebbero all’appello 14 persone. Di queste, cinque passeggeri sono stati, nel frattempo, rintracciati a bordo e sono subito scattate le operazioni di recupero ed evacuazione con ogni mezzo disponibile in loco“. A comunicarlo in una nota è il Gruppo Grimaldi, armatore del traghetto Euroferry Olimpia.