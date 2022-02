La fine infuocata dei satelliti SpaceX catturata in VIDEO: “pioggia” di detriti spaziali su Porto Rico

MeteoWeb

Un eccezionale video ha catturato il momento in cui un satellite, che ha avuto vita breve, è bruciato nell’atmosfera terrestre lasciandosi dietro una spettacolare scia di fuoco.

SpaceX ha lanciato 49 satelliti in orbita bassa il 3 febbraio per rafforzare ulteriormente l’enorme e crescente megacostellazione internet Starlink: la maggior parte di quei veicoli spaziali però non trasmetteranno mai segnali a banda larga, a causa di una potente eruzione solare.

Le particelle cariche di un’esplosione solare hanno infatti generato una tempesta geomagnetica il 4 febbraio, aumentando sostanzialmente la densità dell’atmosfera terrestre e quindi la resistenza subita dal nuovo gruppo Starlink a bassa quota, hanno riferito i rappresentanti di SpaceX l’8 febbraio. Di conseguenza, è stato previsto che fino a 40 dei 49 satelliti torneranno a schiantarsi sulla Terra nei prossimi giorni.

Alcuni sono già rientrati in atmosfera, tra cui uno sfortunato satellite che è bruciato nei cieli di Porto Rico lunedì mattina. La morte infuocata di quel veicolo spaziale è stata catturata in video da una telecamera gestita dalla Sociedad de Astronomia del Caribe, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Porto Rico.

Il video di 3 minuti mostra due distinti eventi di rottura a circa un minuto di distanza: potrebbero essere due pezzi dello stesso satellite o due satelliti separati che avevano viaggiato sullo stesso piano orbitale, ha affermato Marco Langbroek, un tracker di satelliti dei Paesi Bassi. Ad ogni modo, è abbastanza chiaro che gli oggetti rientranti facevano parte del lancio di Starlink il 3 febbraio, ha sottolineato.

“Un indizio è che il piano orbitale di questo lancio era sopra Porto Rico vicino al momento dell’evento, e la direzione del movimento (SW-NE) corrisponde,” ha spiegato Langbroek mercoledì 9 febbraio. “Per avere ancora più certezza, ho eseguito un po’ di astrometria sul filmato e adattato un’orbita circolare approssimativa alle posizioni misurate. L’adattamento orbitale grezzo che ho ottenuto – ho misurato tre frammenti – produce inclinazioni orbitali nell’intervallo 54-56 gradi: i satelliti Starlink si trovano su orbite inclinate di 53,2 gradi, quindi è abbastanza vicino (dato il margine di errore) per concludere che l’oggetto in rientro si adatta al piano orbitale di Starlink,” ha aggiunto. “Quindi non c’è dubbio che si sia trattato di un satellite Starlink che rientrava“.

Probabilmente ci saranno molti più fuochi d’artificio in arrivo, prodotti da questo sfortunato lancio.

“Quaranta (40!) satelliti che rientrano in una sola settimana circa sono un caso unico,” ha scritto Langbroek. “La prossima settimana le possibilità di vedere il rientro di un satellite sono quindi maggiori del solito per chiunque tra 53 gradi di latitudine nord e 53 S. Quindi tenete d’occhio il cielo!”