“Pioggia” di detriti spaziali sulla Terra: una tempesta geomagnetica ha condannato 40 satelliti Starlink

SpaceX sta per perdere fino a 40 nuovissimi satelliti internet Starlink a causa di una tempesta geomagnetica che si è verificata solo un giorno dopo il lancio della flotta, la scorsa settimana.

Giovedì 3 febbraio un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato 49 satelliti Starlink dallo storico Pad 39A della NASA del Kennedy Space Center in Florida. Il giorno dopo, una tempesta geomagnetica ha leggermente aumentato la densità dell’atmosfera, aumentando la resistenza sui satelliti e condannandone la maggior parte.

“L’analisi preliminare mostra che l’aumento della resistenza alle basse quote ha impedito ai satelliti di lasciare la modalità di sicurezza per iniziare le manovre di innalzamento dell’orbita e fino a 40 satelliti rientreranno o sono già rientrati nell’atmosfera terrestre,” ha spiegato SpaceX ieri in un aggiornamento martedì.

Le tempeste geomagnetiche si verificano quando intenso vento solare vicino alla Terra genera correnti in movimento nella magnetosfera terrestre, secondo lo Space Weather Prediction Center, che è gestito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti. Questa interazione può riscaldare l’atmosfera superiore della Terra e aumentare la densità atmosferica abbastanza in alto sopra il pianeta da influenzare i satelliti in orbite basse come il nuovo sistema Starlink di SpaceX. La tempesta geomagnetica di venerdì è arrivata sulla scia di un’eruzione solare del 30 gennaio che ha inviato un’ondata di particelle cariche verso la Terra, che ha poi raggiunto il nostro pianeta 2 febbraio.

I 49 satelliti lanciati da SpaceX la scorsa settimana sono stati schierati in un’orbita iniziale che sfiorava i 210 km sopra la Terra nel suo punto più basso. SpaceX ha affermato che rilascia intenzionalmente gruppi di satelliti Starlink in un’orbita bassa in modo che possano essere smaltiti rapidamente in caso di guasto subito dopo il lancio. Proprio questo piano, si è scoperto, ha reso la flotta vulnerabile alla tempesta geomagnetica di venerdì.

“In effetti, il GPS a bordo suggerisce che la velocità di escalation e la gravità della tempesta hanno causato un aumento della resistenza atmosferica fino al 50% in più rispetto ai lanci precedenti,” ha scritto SpaceX nel suo aggiornamento. I satelliti sono stati quindi posti in una “modalità sicura” protettiva e hanno ricevuto il comando di volare di taglio “come un foglio di carta” per ridurre al minimo gli effetti di trascinamento mentre la società ha lavorato con la US Space Force e la società LeoLabs per seguirli con radar a terra, ha aggiunto l’azienda.

Per la maggior parte dei nuovi satelliti Starlink, la resistenza è stata eccessiva: bloccati nella loro modalità sicura, è stato previsto che circa 40 di questi sono destinati a cadere dall’orbita come detriti spaziali, pochi giorni dopo il lancio.

“I satelliti in deorbitazione non comportano alcun rischio di collisione con altri satelliti e, come previsto, svaniscono al rientro atmosferico, il che significa che non vengono creati detriti orbitali e nessuna parte del satellite colpisce il suolo,” ha scritto SpaceX. “Questa situazione unica dimostra quanto il team di Starlink ha fatto per garantire che il sistema sia all’avanguardia nella mitigazione dei detriti in orbita“.

Il lancio di Starlink di SpaceX della scorsa settimana, chiamato missione Starlink 4-7, è stato il 3° volo Starlink della compagnia del 2022. I 49 satelliti a bordo avrebbero dovuto unirsi a più di 1.800 altri satelliti Starlink attualmente in orbita. La missione è stata il 3° lancio di SpaceX in 4 giorni, dopo la partenza del satellite italiano per l’osservazione della Terra avvenuto il 31 gennaio e un altro lancio per il National Reconnaissance Office degli Stati Uniti il ​​2 febbraio.

Dal 2019 SpaceX ha lanciato flotte di satelliti Starlink, a volte fino a 60 alla volta, per costruire una megacostellazione in orbita che potrebbe contare fino a 42mila satelliti un giorno. Il progetto ha lo scopo di fornire accesso a internet ad alta velocità ovunque sulla Terra, soprattutto in aree remote.

Il progetto Starlink è stato oggetto di critiche da parte degli astronomi a causa dell’impatto della megacostellazione sulle osservazioni astronomiche, poiché l’alto numero di satelliti che attraversano il cielo notturno interferisce col lavoro dei telecopi. Da allora, SpaceX ha lavorato per limitare la visibilità dei satelliti Starlink, per ridurre il loro impatto sulla comunità astronomica.