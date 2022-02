Maltempo, forte maestrale in Sardegna: raffiche fino a 100km/h, albero si schianta sulle auto a Olbia – FOTO

MeteoWeb

Il forte maestrale che oggi ha investito la Sardegna ha provocato danni soprattutto nel nord dell’isola. Un albero e’ caduto su due auto in centro a Olbia ma fortunatamente non si segnalano feriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle prime ore della giornata in decine di interventi, in particolare, alla Maddalena e a Caprera per mettere in sicurezza pini, grondaie, persiane, pali di linee telefoniche. Interventi analoghi si segnalano anche a Porto Torres.

Sono circa una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco di Oristano per rami pericolanti, alberi e pali dell’illuminazione caduti o coperture staccate a causa delle forti raffiche di vento. L’episodio piu’ grave e’ avvenuto in piazza Roma, a Oristano, dove il vento ha sradicato una palma, finita sui tavolini di un bar fortunatamente vuoti. In quel momento, inoltre, non transitava nessuno. Sempre a Oristano un palo dell’illuminazione e’ finito su un’auto in sosta, danneggiandola: anche in questo caso nessun ferito.

Il perdurare delle cattive condizioni meteo-marine ha convinto il comandante della nave Athara della Tirrenia, in servizio questa sera da Genova per Porto Torres, a puntare verso Olbia anziche’ attraccare nello scalo turritano. Inizialmente era stato deciso che il traghetto avrebbe effettuato la rotta di levante passando a est della Corsica, al riparo dal forte vento da nord-ovest, ma poi e’ stata scelta una soluzione che non prevede il passaggio dalle bocche di Bonifacio. Le raffiche di vento, in questo punto, hanno raggiunto infatti forte intensita’ sino a 100km/h. Anche oggi la “gemella” Janas, sempre della Tirrenia, era stata dirottato al porto di Olbia, a causa del forte maestrale. La situazione dovrebbe tornare alla normalita’ domani.

Danni a causa del forte vento si registrano anche al Nord: ci sono anche feriti.