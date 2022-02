Maltempo, forte vento in Lombardia: impalcatura travolge un uomo nel Cremonese, è grave. Aereo tenta l’atterraggio due volte a Linate

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando oggi l’Italia sta provocando danni e feriti al Nord. Oltre alla donna ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un cancello divelto dal vento nel Torinese, un agricoltore di 70 anni di Soncino, in provincia di Cremona, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime con un trauma cranico dopo essere rimasto schiacciato sotto una impalcatura, presumibilmente fatta cadere dal vento.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, nella cascina di proprietà dell’imprenditore agricolo. A trovarlo è stata la moglie, che ha immediatamente allertato il 118 e poi cercato di prestare i primi soccorsi con altri famigliari. L’uomo è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio. Del caso si stanno occupando i Carabinieri e l’ipotesi più accreditata è quella della fatalità: una raffica di vento più violenta di altre avrebbe provocato il crollo del ponteggio proprio nel momento in cui il 70enne, ora ricoverato in rianimazione, stava passando.

Il forte vento sta creando problemi anche al traffico aereo. Un aereo Air France partito da Parigi è riuscito ad atterrare soltanto al secondo tentativo all’aeroporto di Milano Linate. Il volo Air France AF1012 era decollato dall’aeroporto Charles de Gaulle alle 12.45. Una volta davanti alla pista, alle 13.50, il pilota — già in fase di discesa — ha dato improvvisamente potenza ai motori e ha ripreso quota, abortendo l’atterraggio. Dopo un giro attorno a Linate, il pilota ha ritentato la discesa, completando l’atterraggio alle 14.10.

In Lombardia è scattata oggi l’allerta meteo per vento forte. Allerta gialla per Milano, per la zona dei laghi e le Prealpi occidentali e orientali, la pianura centrale e l’Appennino pavese. Allerta arancione per la Valchiavenna, la Valtellina, la zona delle Orobie Bergamasche e della Valcamonica. Su Milano, la raffica più forte registrata finora è di 55km/h, mentre sui settori occidentali della Lombardia si arriva fino a 60-70km/h. Punte di oltre 80km/h nella Bergamasca.