Maltempo, pieno di neve sull’Appennino: 60cm a Capracotta, Sant’Eufemia a Majella sepolta sotto un metro di bianco – FOTO

L’irruzione di aria fredda dalla Russia ha portato una forte ondata di maltempo invernale che da ieri coinvolge il Centro-Sud. Oltre ai forti venti e ai temporali, il nucleo di aria fredda ha portato la neve fino in pianura e scatenato bufere di neve in quota. Tanta neve si è accumulata su gran parte dell’Appennino fino a quote medio-basse.

Capracotta, in provincia di Isernia, e Roccaraso, in provincia dell’Aquila, sono tra le località che danno le più grandi soddisfazioni in termini di nevicate in Appennino. Come dimostrano le spettacolari foto della gallery scorrevole in alto, stamattina Capracotta (1.421 metri di quota) si è risvegliata coperta da almeno 60cm di neve. Anche Campobasso è stata sommersa dalla neve.

Risveglio fiabesco sul versante orientale dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. In alcune località, si registrano oltre 50cm di neve. Incredibile nevicata a Fano Adriano (750 metri di quota) ai piedi del Gran Sasso in Abruzzo, con oltre mezzo metro di neve fresca. Sepolta da 1 metro di neve, invece, Sant’Eufemia a Majella, località a 878 metri di quota sul versante occidentale del massiccio della Majella, in provincia di Pescara.

