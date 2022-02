Maltempo, forte vento al Sud: raffiche di quasi 130km/h in Basilicata e Molise

MeteoWeb

Un nucleo freddo e instabile sta portando piogge e locali nevicate fino in alta collina al Sud ma anche forti venti. Si sfiorano quasi 130km/h in Basilicata: a Grassano (Matera) registrata una raffica di 126km/h. Spiccano anche i 125km/h di Capracotta, i 108km/h di Baranello, i 102km/h di Circello e San Bartolomeo in Galdo, 100m/h a Roccadaspide, 98km/h a Fisciano, 95km/h a Campitello Matese, 92km/h a Oliveto Citra, 93km/h a Bagheria e Agnone, 91km/h a San Pier Niceto, 85km/h a Palermo, 84km/h a Bisceglie, 70km/h a Crotone.

I forti venti stanno provocando danni e disagi in Molise. In provincia di Campobasso, sono tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco per tegole e rami pericolanti o abbattuti dalle raffiche di vento. A Termoli, sono stati divelti cartelloni pubblicitari e un pezzo di copertura in un cantiere.

I forti venti stanno anche agitando i mari al Sud Italia, provocando non pochi problemi alla navigazione. A causa del mare in burrasca e delle condizioni meteo-marine proibitive, sono saltati i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le isole Tremiti (Foggia). Problemi anche nei collegamenti con le isole del Golfo di Napoli. Da stanotte, infatti, sono numerose le corse sospese per il cattivo tempo, per Ischia e Procida, sia di navi traghetto che di aliscafi in arrivo o partenza per i porti di Napoli e Pozzuoli.

Una furiosa mareggiata sta provocando tanti danni a Scilla, in provincia di Reggio Calabria.