Raro fenomeno meteorologico in Michigan: “rulli di neve” compaiono a Linwood [FOTO]

Raro fenomeno meteorologico in Michigan: sono diventati virali gli scatti di Bob Jonko, che ha catturato degli “snow roller“, cioè “rulli di neve” nella località di Linwood.

Questo fenomeno viene osservato principalmente in zone che sono interessate da nevicate frequenti, come ad esempio il Nord Europa e il Nord America: gli snow roller appaiono come giganteschi marshmallow, ma la loro origine è totalmente naturale. Si verifica sul manto nevoso quando agglomerati di neve si accumulano e rotolano lungo pendii. Per formarsi devono esservi condizioni ottimali, ad esempio: lo strato superficiale dev’essere di neve bagnata con una temperatura vicino al punto di fusione; il manto nevoso deve trovarsi su una superficie ghiacciata o su neve che non si attacchi con lo strato sovrastante; il terreno deve essere inclinato; il vento deve essere abbastanza forte da riuscire a spingere i rulli, ma non troppo. In sostanza, quando il vento inizia a soffiare, spinge la neve a muoversi, rotolando sul terreno, e questo primo agglomerato raccoglie materiale lungo il cammino, e il rotolo si fa man mano più grande.

