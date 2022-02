Meteo, forti nevicate sulle Alpi di confine: le spettacolari FOTO di Cervinia e Riva di Tures sepolte dalla neve

MeteoWeb

Mentre su quasi tutta Italia, il tempo è soleggiato a causa della presenza dell’anticiclone, al Nord soffiano forti venti settentrionali. Sui versanti sopravento continuano ad affluire correnti molto tese settentrionali che, scontrandosi con i rilievi alpini, si sollevano con veemenza, dando luogo a condensazione di tipo orografica. Ne derivano copiose nevicate, come quelle che stanno interessando Cervinia, in Valle d’Aosta. Dalle immagini della gallery scorrevole in alto, sembra che gli accumuli di neve superino il metro.

Tanta neve anche a Riva di Tures a quasi 1.600 metri di quota in Alto Adige, al confine Italia-Austria. Nella notte, si sono accumulati 50cm, per un totale di 70cm considerando le precipitazioni degli scorsi giorni.

Allo stesso tempo, il Foehn, ossia il vento di ricaduta, sta portando temperature insolitamente alte nelle zone sottovento. È così che mentre Cervinia è sepolta dalla neve, Aosta registra +17°C. In Lombardia, Milano sta vivendo una giornata dal clima primaverile, tanto che parchi e tavolini all’aperto sono presi d’assalto dalla gente e si vede persino qualcuno a maniche corte.