Nuova eruzione del vulcano Anak Krakatoa: altissima colonna di ceneri, la FOTO satellitare

MeteoWeb

E’ iniziata una nuova eruzione del vulcano Anak Krakatoa, o Krakatau, sull’isola di Rakata, in Indonesia, il 3 febbraio 2022, come viene mostrato nell’immagine (in alto) catturata dalla missione Copernicus Sentinel. L’eruzione ha spinto l’Anak Krakatau Volcano Observatory ad innalzare il livello di allerta ad arancione per l’aviazione.

L’eruzione è iniziata intorno alle 16:15 ora locale, con una colonna di gas, con possibile contenuto di ceneri vulcaniche, che si è innalzata a circa 200 metri d’altezza sopra il cratere.

Nelle ore successive è stata registrata una ulteriore eruzione, con l’altezza della colonna di cenere osservata a oltre 800 metri sopra il cratere (circa 957 metri sul livello del mare).