Nuova forte scossa di terremoto al Nord: l’Emilia Romagna trema ancora – LIVE

MeteoWeb

Dopo il terremoto di magnitudo 4 avvenuto poco più di un’ora fa in Emilia Romagna, la terra torna a tremare nel Nord Italia. Anche questa volta una scossa è stata avvertita nella zona di Reggio Emilia alle 21:01, decisamente più forte di quella precedente: i sismografi stimano una magnitudo tra 4.2 e 4.7.

Non sono ancora noti epicentro e magnitudo effettivi. Si attendono dati ufficiali INGV.

La paura è stata tanta e molta gente, in diverse città, si è riversata in strada. Al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, diverse persone sono uscite di corsa.

Articolo in aggiornamento