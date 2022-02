Previsioni Meteo: oggi ancora alta pressione, al Nord nubi basse e nebbie con possibili piovaschi

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, la pressione è leggermente calata, nelle ultimi ore, sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, anche se i valori restano medio-alti e gli effetti sullo stato del tempo sostanzialmente stabilizzanti. Il sole, infatti, continua a dominare sulla gran parte del paese, soprattutto sulle aree centro-meridionali, e naturalmente domina anche la stabilità. Da evidenziare, tuttavia, le consuete nubi basse e nebbie diffuse sull’alto Tirreno e sulle pianure del Nord, anche sull’alto Adriatico, per via di umidità giacenti nei bassi strati e in formazione grazie all’inversione termica e al maggior raffreddamento degli strati d’aria verso il suolo. Da evidenziare anche una debolissima bassa pressione orografica sul Golfo ligure, che induce ulteriore umidità marittima verso queste aree settentrionali anche con nubi un po’ più spesse proprio sulla Liguria, sul Sudest Piemonte e localmente sulla Lombardia sud-occidentale, dove potranno essere presenti anche alcuni piovaschi.

Un po’ di nubi irregolari medio-basse anche su Alpi e su parte del Centro, soprattutto sulla Toscana, localmente sul Nordovest Lazio, anche con qualche locale banco di nebbia, ma contesto più ampiamente soleggiato. Sole splendente altrove o con locale, parziale nuvolosità. Le condizioni non cambieranno di molto per l’intera giornata, ma va rilevato, soprattutto verso sera, una maggiore penetrazione di aria più fredda dai quadranti settentrionali. Infatti, verso le regioni di Nordest e poi su quelle del medio-alto Adriatico la pressione è più debole e sarà su quest’area che incideranno correnti di aria più fredda provenienti dal Nord Europa, le quali in serata potranno rendersi responsabili oltre che di un calo termico sensibile sui settori alpini e sulle regioni di Nordest e anche di locali rovesci, in particolare sull’Emilia-Romagna. Questo lieve peggioramento in serata, costituirà il prodromo verso un fine settimana prossimo caratterizzato, appunto, da una circolazione più fredda al Nord e sul medio-alto Adriatico e con una maggiore nuvolosità che riuscirà a penetrare su buona parte delle regioni. Maggiori dettagli sul tempo nel prossimo weekend nei nostri successivi aggiornamenti.