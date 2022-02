Previsioni Meteo, peggioramento con piogge e nevicate diffuse: le aree più colpite fino al 16 febbraio

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, perturbazioni atlantiche a carattere umido stanno raggiungendo il Mediterraneo settentrionale e parte dell’Italia, già con diverse piogge presenti al Nord e sulle aree centrali, soprattutto interne appenniniche. Al momento, tuttavia, vi è un’azione frontale senza una corrispondenza di bassa pressione al suolo; le masse d’aria umide in arrivo sono legate direttamente a una vasta depressione con minimo sul Mare del Nord ed estesa fino alla Francia e al Nordovest Mediterraneo. Nelle prossime ore serali e notturne, però, le correnti instabili oceaniche si faranno più intense, anche per il sopraggiungere di vorticità positive alle quote medie, al punto da innescare un minimo di bassa pressione al suolo in prossimità dell’alto Tirreno.

Come mostra la mappa barica in evidenza, attesa verso la mezzanotte prossima, il fulcro depressionario si scaverà sul Golfo Ligure, attivando una circolazione ciclonica sul medio-alto Tirreno e al Nord, responsabile di un più sensibile peggioramento del tempo su queste regioni. Fase di maltempo più intenso, dunque, nella sera e poi nella notte prossima soprattutto sulla Liguria, dapprima occidentale, poi ancora più su quella centro-orientale, su alta Toscana, a seguire sul medio-alto Tirreno tutto e sulle relative aree appenniniche, anche su buona parte del Nord, specie sui settori centrali e orientali, di più su quelli alpini e Prealpi, sud e Est Piemonte e su Ovest Lombardia. Oltre alle piogge diffuse, localmente anche abbondanti, saranno presenti nevicate fino a bassa quota o al piano sulle quali già abbiamo dettagliato qui, ” peggioramento di San Valentino, le aree più interessate dalle nevicate “. Più nubi e qualche pioggia anche sulla Sardegna centro-orientale, occasionalmente dalla serata sul Nordovest della Campania, tempo ancora asciutto, malgrado un aumento di nubi, sul resto del Sud e su buona parte del medio-basso Adriatico. Nel corso della giornata di domani, l’area depressionaria si dirigerà verso il basso Tirreno e poi la Sicilia, con il peggioramento che si estenderà verso buona parte della Campania e poi ancora più a Sud, verso la Calabria, localmente la Lucania occidentale e anche verso la Sicilia centro-settentrionale. Nel frattempo, ancora piogge e nevicate soprattutto in mattinata sulle aree centro-orientali del Nord, via via in isolamento verso i settori alpini prealpini più orientali, nel corso del pomeriggio di martedì 15. Ancora rovesci al Centro, ma in miglioramento, e miglioramento del tempo già nel corso della mattinata di martedì anche su buona parte del Nordovest. Le temperature saranno dapprima in calo al Nord, stazionarie al Centro Sud poi, per martedì, in lieve calo al Centro Sud, in locale, leggero aumento al Nord.

