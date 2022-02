Proteste in Canada, spinta finale della polizia sull’Ambassador Bridge: manifestanti arrestati e veicoli trainati via

MeteoWeb

Le proteste del “Freedom Convoy” contro obblighi vaccinali e restrizioni sono in corso ormai da molti giorni in varie zone del Canada, con camion in strada per bloccare i trasporti di merci e non solo. Le proteste dei camionisti canadesi hanno paralizzato il commercio attraverso l’Ambassador Bridge a Windsor, in Ontario. E la polizia canadese è di nuovo in azione per sgombrare le proteste in quella che è una delle principali arterie di collegamento fra Canada e Stati Uniti.

Venerdì 11 febbraio, un giudice ha emesso un ordine per interrompere la protesta, ma decine di manifestanti sono rimasti a protestare. Dopo giorni di allerta, la polizia sta arrestando i pochi manifestanti restanti da ieri, quando è iniziato lo sgombro dell’area, e trainando via veicoli. Ieri mattina, dopo le mosse per sgomberare la manifestazione, molti dei veicoli coinvolti sono partiti pacificamente per ordine della polizia. Ma quando la notizia dell’azione della polizia si è diffusa, si sono presentati altri manifestanti, gonfiando la folla.

Stamattina sono rimaste solo poche decine di persone e la polizia ha ripreso le operazioni, questa volta arrestando alcune che si erano rifiutate di partire. Parlando ieri dopo che alcuni dei veicoli erano stati rimorchiati via, il vice capo delle operazioni della polizia di Windsor, Jason Bellaire, ha detto alla BBC che ora il problema erano le persone, non i veicoli: “dobbiamo rendere estremamente chiaro che non sono i benvenuti a rimanere qui, non sono i benvenuti a interrompere il nostro traffico sul ponte, non sono i benvenuti a interrompere la nostra comunità”.

“Nessuno sta facendo nulla lì. Siamo tutti lì con le nostre bandiere canadesi, vogliamo la libertà”, ha detto alla BBC il manifestante Tyler Kok. “Ho sentito uno dei poliziotti dire ‘Prima prendiamo i camion’, quindi, voglio dire, è un po’ l’inizio della fine. Speravo che non sarebbe finita così, speravo che la polizia ci permettesse di continuare a protestare pacificamente“, ha aggiunto.

La protesta è già costata al Paese centinaia di milioni di dollari in perdite commerciali.