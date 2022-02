Tempesta Eunice, allerta in Germania, Belgio e Paesi Bassi: venti di oltre 100km/h, caos voli e treni – FOTO

MeteoWeb

La tempesta Eunice, che sta già sferzando con venti da uragano le Isole Britanniche, facendo registrare una raffica di quasi 200km/h sull’Isola di Wight e la prima vittima in Irlanda, colpirà anche Germania, Paesi Bassi e Belgio dal pomeriggio di oggi e durante la notte. Emesso un avviso di inondazione per la costa tedesca del Mare del Nord. I meteorologi hanno avvertito che la tempesta potrebbe causare più danni rispetto alla tempesta Dudley, che solo ieri ha colpito l’Europa centro-settentrionale, dal Regno Unito alla Polonia, con venti da uragano. Oggi il più grande operatore ferroviario tedesco, Deutsche Bahn, ha annullato tutti i collegamenti ferroviari nel nord del Paese a causa della tempesta.

L’istituto meteorologico olandese ha emesso la sua massimo allerta, codice rosso, per le regioni costiere dei Paesi Bassi e codice arancione per gran parte del resto del Paese. La tempesta ha iniziato a spazzare i Paesi Bassi nel primo pomeriggio con raffiche di vento poco prima delle 3 oltre i 120km/h registrate nei pressi di Scheveningen. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco, soprattutto per tetti divelti dal vento, rami o alberi caduti.

La compagnia ferroviaria del Paese ha dichiarato che avrebbe fermato tutti i treni a livello nazionale dalle 14:00. La compagnia aerea KLM ha cancellato decine di voli all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Sulla spiaggia di Scheveningen all’Aia, le autorità hanno costruito muri di sabbia per proteggere dalla tempesta i bar sulla spiaggia. La federazione calcistica olandese ha rinviato tutte le partite professionistiche e amatoriali previste per oggi.

In Belgio, il Royal Meteorological Institute ha emesso un’allerta arancione. La tempesta ha già causato un ferito grave nelle Fiandre occidentali, dove un 18enne che stava facendo jogging è stato colpito dalla caduta del ramo di un albero. A causa delle forti raffiche di vento il traffico su rotaie è stato sospeso in queste ore in una parte delle Fiandre, dove numerose scuole sono state chiuse. All’aeroporto di Bruxelles alcuni voli, per Manchester nel Regno Unito e Schiphol nei Paesi Bassi, sono stati cancellati. Il porto di Zeebrugge ha sospeso momentaneamente le sue attività.

L’attesa è che prima delle 9 di questa sera le raffiche possano raggiungere fino a 150km/h sulla costa settentrionale olandese e nelle Fiandre.

La tempesta Eunice ha suscitato grande preoccupazione perché ha il potenziale per produrre uno “sting jet”, una piccola area di venti intensi che può superare i 160km/h. Un esempio di tale fenomeno si è verificato durante quella che è conosciuta come la Grande Tempesta del 1987, che ha ucciso 18 persone e abbattuto 15 milioni di alberi in tutto il Regno Unito, secondo il Met Office.